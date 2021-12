Calciomercato Genoa, il bomber arriva dalla Bundesliga: contatti avviati

Il nuovo general manager del Grifone è volato in Germania

Il calciomercato della serie A entra nel vivo. In particolar modo il Genoa, appena venduto da Enrico Preziosi, è alla ricerca di un attaccante in grado di dare un grosso aiuto nella lotta salvezza. La squadra rossoblù non naviga in acque tranquille, visto che non vince da oltre dieci partite. Il general manager dei genoani, conscio di questa situazione, è volato in Germania per parlare con l’agente di Amin Younes.

L’attaccante è ai ferri corti con l’Eintracht Francoforte

La punta di proprietà del Napoli, ha già militato in Serie A dal 2018 al 2020. Dopo la breve parentesi in maglia azzurra, è volato a Francoforte. In queste due stagioni di Bundesliga le sue prestazioni sono state al di sotto delle aspettative. Più positiva la prima con 27 presenze e 4 gol. Decisamente più negativa quella attuale, in cui il tedesco è finito ai margini del progetto societario. De Laurentiis, stando agli ultimi rumors, lo cederebbe solo a titolo definitivo. Le parti continuano a dialogare, e ulteriori sviluppi potrebbero esservi a gennaio.