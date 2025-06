L’Inter lavora assiduamente al mercato, l’obiettivo numero uno attualmente è Bonny, giocatore per il quale Marotta e il suo staff hanno fretta di raggiungere l’accordo. Ma non è finita qui, a Viale della Liberazione si lavora per raggiungere Nico Paz.

Inter, Nico Paz per blindare il centrocampo

Il mercato dei vice-campioni d’Europa non finisce a Parma con la trattativa quasi definitiva per Bonny. L’Inter non ha mai smesso di pensare a Nico Paz, gioiellino del Como che, anche questa estate proverà a portare via. Per Nico i nerazzurri sono disposti a concentrare i propri sforzi economici. Non sarà facile perché il giocatore è di proprietà del Real Madrid.

Il club spagnolo mantiene il controllo sul destino del giocatore grazie a una clausola di riacquisto, che per questa estate permette di riprenderlo per 9 milioni di euro. La possibilità rimarrà anche nel futuro, con cifre che cresceranno negli anni successivi. I blancos dovranno però comunicare una decisione entro una settimana.