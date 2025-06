Calciomercato Serie A: Camarda verso Lecce, Krstovic al Leeds, Rugani piace al Sassuolo

Il Lecce è in pole position per avere il prestito dell’attaccante Camarda dal Milan, le due società sono in ottimi rapporti e l’operazione è molto vicina a realizzarsi. Il Lecce nel frattempo ha accettato l’offerta dal Leeds da 23 milioni per la vendita dell’attaccante Krstovic.

L’Udinese ha ceduto Bijol al Leeds ed è ad un passo dall’ufficializzare Bertola dallo Spezia. Il Sassuolo ha chiesto informazioni alla Juventus per il difensore Rugani, mentre l’Atalanta tratta Kostic con la Juventus e Sulemana con il Southampton.

Infine il capitolo allenatori: Nicola ha ricevuto garanzie dalla Cremonese, mentre per Gilardino al Pisa manca solo l’ufficialità.