Gianpiero Gasperini vuole O’Riley alla Roma in vista della prossima stagione. L’ex tecnico dell’Atalanta lo aveva richiesto ai tempi della sua panchina a Bergamo, lo conosce benissimo. Anche il giocatore stima molto il tecnico tant’è che vuole lasciare il Brighton. Adesso tocca alla dirigenza giallorossa mettersi al lavoro per portare la trattativa al termine.

Roma, O’Riley verso la trattativa definitiva, ma attenzione al Napoli

Si parte sicuramente da un buon punto perché il calciatore vuole andar via, dopo una stagione che non lo ha pienamente soddisfatto in termini di impiego. Il giocatore ha strizzato l’occhio alla Roma anche se al momento il club giallorosso è concentrato prima sulle uscite, in modo da fare cassa per le nuove entrate e mettersi a posto con il fairplay. Il giocatore del Brighton dovrà attendere la prima parte di luglio, per capire se la Roma proverà ad acquistarlo.

Intanto, sono diverse squadre di Serie A e Premier League che stanno valutando un approccio ufficiale per il giocatore. Atalanta e Napoli sono ammiratrici di lunga data di O’Riley, ma attualmente il club partenopeo è stato il primo a formulare un’offerta per la corsa al 24enne. Il club di De laurentiis ha formulato un’offerta da 24 milioni di euro per il centrocampista.