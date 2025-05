Classifica Serie A 2024-2025: Napoli campione d’Italia, Juve in Champions, Empoli e Venezia in B

Ultimi verdetti del campionato di Serie A 2024-2025. Il Napoli conquista il quarto scudetto della propria storia, arrivato nell’ultima giornata contro il Cagliari. Inter, Atalanta e Juventus, oltre ai partenopei, parteciperanno alla prossima UEFA Champions League. La Roma va in Europa League, mentre la Fiorentina in Conference League. Bologna in Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia. La Lazio è fuori dalle competizioni europee. Retrocedono Empoli, Venezia e Monza.

Classifica Serie A:

Napoli 82 Inter 81 Atalanta 74 Juventus 70 Roma 69 Fiorentina 65 Lazio 65 Milan 63 Bologna 62 Como 49 Torino 44 Udinese 44 Genoa 43 Verona 37 Cagliari 36 Parma 36 Lecce 34 Empoli 31 Venezia 29 Monza 18

