Le ultime su Udinese – Fiorentina | Le formazioni

Nell’Udinese in dubbio la presenza di Bijol, che farà di tutto per giocare l’ultima di campionato; in avanti, spazio alla coppia Lucca – Davis vista l’assenza di Thauvin. Nella Fiorentina rientrano Comuzzo, Gudmundsson e Cataldi, quest’ultimo in ballottaggio con Richardson per una maglia da titolare.

Udinese – Fiorentina, le formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Lucca, Davis. All. Runjaic

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Palladino