Serie A – Corsa Salvezza: retrocedono Empoli e Venezia. Lecce salvo

Serie A – Corsa Salvezza, si salvano Lecce e Parma

Capolavoro Lecce, in dieci per tutto il secondo tempo, allo stadio Olimpico di Roma. La rete di Coulibaly vale la salvezza dei giallorossi e condanna la Lazio al settimo posto in classifica, che vuol dire eliminazione dalle coppe europee. Retrocedono Empoli e Venezia. I toscani cadono in casa contro il Verona, con la rete Bradarić al 69esimo. Il rigore di Locatelli regala la vittoria alla Juventus sul campo del Venezia. Seconda retrocessione consecutiva per Eusebio Di Francesco. Il Parma passa a Bergamo e raggiunge la salvezza.