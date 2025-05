Serie A – Corsa Europa: la Juventus vola in Champions League! Europa League per la Roma. Lazio fuori dalle coppe

La corsa all’Europa che conta si infiamma nell’ultima serata di campionato, con tre grandi protagoniste pronte a giocarsi tutto per un posto in Champions League. Juventus, Roma e Lazio si presentano all’appuntamento con un solo obiettivo: vincere. I bianconeri, avanti a quota 67 punti, vanno in casa di un Venezia che si gioca le ultime chance di salvezza. Alle loro spalle, la Roma (66) va in casa di un Torino ostico e senza pressioni, mentre la Lazio (65) ospita un Lecce che cerca il miracolo salvezza. È una volata senza margine d’errore, in cui ogni gol può valere decine di milioni, ma soprattutto il prestigio di partecipare alla massima competizione europea.

Venezia-Juventus, partita pazza al Penzo. Capitan Locatelli lancia in Champions i bianconeri

Primo tempo particolarmente acceso e ricco di colpi di scena. Sono i padroni di casa a sorprendere gli ospiti, passando in vantaggio dopo appena due minuti grazie a una deviazione fortuita ma efficace di Fila, che corregge in rete un cross teso di Haps. La Juventus accusa il colpo e fatica a trovare le misure contro il ritmo elevato imposto dalla formazione di Di Francesco. I bianconeri sembrano trovare il pareggio con Alberto Costa, autore di una poderosa conclusione dal limite dell’area. Tuttavia, la rete viene annullata dal VAR per un controllo irregolare con il braccio prima del tiro. La squadra di Tudor non si disunisce e reagisce con determinazione: al 25′ è Yildiz a finalizzare una rapida rimessa laterale battuta da Cambiaso, riportando in equilibrio il punteggio. Sei minuti più tardi, al 31′, è Kolo Muani a completare la rimonta sfruttando un errato disimpegno della retroguardia veneta e insaccando con un potente destro dal limite. Nella ripresa, i bianconeri spingono a caccia del gol della sicurezza, ma al 55′ si fanno riprendere dai lagunari che ripartono improvvisamente e trovano il 22′ con Haps, che sfrutta il pallone di Doumbia e rimette la corsa Champions in discussione. Secondo tempo difficile per la vecchia signora che gioca in balia della paura di non portare a casa una fondamentale qualificazione alla massima competizione europea. Al 73′ però arriva l’occasione dal dischetto con Locatelli che si presenta dagli 11 metri e segna l’importantissimo gol del 3-2, che consentirebbe di consolidare il quarto posto in classifica. vittoria fondamentale per i bianconeri che, all’ultima giornata riescono ad agguantare il treno Champions.

Lazio-Lecce, impresa salentina all’Olimpico. Delusione biancoceleste

Primo tempo giocato a ritmi prettamente blandi da parte di entrambe le compagini, mettendo a referto poche occasioni da rete. La sfida si accende nel finale con il Lecce che al 43′ passa avanti grazie a Coulibaly. Dopo il gol subito, la Lazio si riversa in avanti, portando anche all’espulsione di Pierotti, quest’ultimo commette fallo su Nuno Tavares, procurandosi la doppia ammonizione che lascia in 10 i salentini. Si va a riposo sul parziale di 0-1. Nella ripresa il Lecce riesce a difendere il vantaggio, nonostante l’assedio nell’area di Falcone. Vittoria decisiva per gli ospiti che riescono a raggiungere l’obiettivo salvezza. Serata nera per la Lazio, la quale resta fuori dalle coppe europee.

Torino-Roma, grande prova dei giallorossi, ma non basta per la Champions

A Torino i giallorossi appaiono in ottima forma. Gli uomini di Ranieri prendono in mano il pallino del gioco sin dall’inizio e al 18′ passano avanti con Paredes che dal dischetto batte Milinkovic Savic e fa 1-0. Per qualche minuto i giallorossi sono stati in zona Champions, visto il temporaneo svantaggio della Juve a Venezia. Si va a riposo sul parziale di 0-1. Buon inizio di ripresa della Roma che al 53′ trova il raddoppio con Saelemaekers che riceve palla da Soulè e di testa fa 2-0. È un autentico dominio giallorosso che al minuto 85 trova il tris con Cristante, successivamente annullato per offside. Grande vittoria per la squadra di Ranieri che tuttavia non riesce a raggiungere il treno Champions. I giallorossi andranno in Europa League.