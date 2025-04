Nico Gonzalez e Kolo Muani da quarto posto, follia Yildiz. La Juve passa col Monza 2-0

Il primo tempo di Juventus-Monza è fatto di luci e ombre per i bianconeri. Al 11′ Nico Gonzalez pesca il jolly da fuori area dritto nell’angolino basso alla destra di Turati. Dopo due occasioni importanti capitate sul piede di Kolo Muani, il francese è bravo a finalizzare al 33′ la palla servita da Thuram. All’ultimo secondo della prima frazione di gioco follia di Yildiz che rifila un colpo a Bianco e, dopo un check al Var, Perenzoni estrae il rosso.

La Juve in dieci porta a casa i tre punti

La seconda parte del match è fatta di sofferenza per la Juventus che non rischia particolari pericoli e riesce a portare a casa i tre punti nonostante sia stata messa nella sua metà campo con l’uomo in meno. I bianconeri si portano al quarto posto in attesa del Bologna che giocherà domani contro l’Udinese.

Tabellino del match

Reti: 11′ Nico Gonzalez, 33′ Kolo Muani

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (58′ Savona), Cambiaso (57′ Weah); Nico Gonzalez (74′ Alberto Costa), Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli (63′ Petagna), Castrovilli (74′ Sensi), Bianco (81′ Ciurria), Akpa Akpro (63′ Forson), Kyriakopoulos; Mota (81′ Vignato), Caprari. All. Nesta

Arbitro: Daniele Perenzoni

Ammoniti: 32′ Renato Veiga, 59′ Savona, 75′ Pereira, 79′ Caldirola, 86′ Alberto Costa, 86′ Carboni

Espulsi: 45+3′ Yildiz