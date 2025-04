Venezia – Monza 1-0: Fila spaventa Lecce ed Empoli con il primo gol (e rosso) in Serie A

Il Venezia conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza davanti ai propri tifosi. I lagunari superano il Monza grazie al primo gol in Serie A di Daniel Fila che al 72′ appoggia in scivolata a porta vuota il pallone servito in mezzo da Ellertsson. Nel finale l’attaccante della Repubblica Ceca viene anche espulso per doppia ammonizione. Il Venezia si porta dunque a 24 punti in classifica aspettando le sfide di Lecce e Empoli entrambe in trasferta rispettivamente contro Juventus e Napoli.

Tabellino del match

Reti: 72′ Fila

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli (61′ Haps), Idzes, Candè; Zerbin, Kike Perez (71′ Doumbia), Nicolussi Caviglia, Busio (85′ Conde), Ellertsson; Oristanio (61′ Yeboah), Gytkjaer (60′ Fila). All. Di Francesco

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo (50′ Caldirola), Carboni (76′ Palacios); Birindelli, Urbanski (77′ Forsson), Bianco, Akpa Akpro (76′ Gagliardini), Ciurria; Keita (26′ Caprari), Mota. All. Nesta

Arbitro: Fabio Maresca

Ammoniti: 10′ Zerbin, 27′ Urbanski, 62′ Yeboah, 67′ Ellertsson, 68′ Caldirola, 75′ Pereira, 81′ Fila

Espulsi: 96′ Fila