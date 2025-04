Leandro Paredes potrebbe passare al Boca Juniors. Sono settimane fatte di smentite, conferme e presunte clausole, ma l’attuale centrocampista della Roma rimane fisso nei pensieri del club argentino.

Roma, al momento resta in capitale, ma Paredes potrebbe tornare in patria

Il Boca Junior ha una passione sconsiderata per le doti tecniche di Paredes, tant’è che vorrebbe riportarlo in patria. Un’ipotesi, però, esclusa dallo stesso giocatore giallorosso, almeno nell’immediato futuro. Nei prossimi anni non c’è certezza, ma per ora, stando alle sue dichiarazioni, non sembra voler lasciare la capitale: “Volevo stare qui un altro anno per raggiungere qualcosa di importante”, queste le sue parole.

C’è un altro argentino che è tornato ad affrontare l’argomento, si tratta di Carlos Tevez, ex attaccante della Juventus e bandiera del City. L’ex Juve ha fatto le sue dichiarazioni a TNT Sport sul possibile ritorno di Paredes al Boca: “La verità è che sarebbe fantastico se potesse tornare al Boca, ovvio. Penso che prima o poi tornerà, speriamo che succeda. Mi sembra un grande giocatore”.