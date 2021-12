Calciomercato Genoa, si corre ai ripari: ex Milan in arrivo | Colpo salvezza

Il pareggio con l’Atalanta di ieri ha portato serenità al Genoa di Shevchenko, che ora vuole degli acquisti per puntare alla salvezza. Nel post gara del Marassi il tecnico ha chiesto dei calciatori per passare al 4-3-3, modulo che il tecnico ucraino vorrebbe adottare.

Shevchenko ha messo diversi nomi nella lista del ds del Genoa per risalire in classifica. Il primo rinforzo che potrebbe arrivare infatti è Simone Verdi, trequartista che non trova spazio nel Torino di Juric e che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Poi ci sono sempre Younes del Napoli e Castillejo del Milan, che potrebbero arrivare per dare una grossa mano al tecnico ucraino.