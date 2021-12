Calciomercato Fiorentina, in arrivo il vice Vlahovic: colpo low cost

Dopo l’arrivo di Ikonè il ds Pradè ora non vuole fermarsi sul mercato e sta lavorando a fari spenti sul vice Vlahovic. Il ds viola vuole un’alternativa all’attaccante serbo, che partirà presumibilmente a giugno visto che sul giocatore viola ci sono Bayern Monaco, Manchester City ma soprattutto la Juventus.

Per sostituire il giocatore serbo Pradè sta lavorando a diversi nomi, tra cui Caicedo, Scamacca e Borja Mayoral. L’attaccante ex Lazio, che nel Genoa non ha trovato spazio fino ad ora, rappresenta la pista più concreta per il rapporto qualità-prezzo visto che nel club di Lotito da vice Immobile ha sempre collezionato 10 reti. C’è sempre però la pista che porta all’attaccante della Roma, che può arrivare in prestito via Real Madrid.