Calciomercato Fiorentina, gli obiettivi per l’attacco: i nomi

Continua la ricerca all’attaccante per il ds Pradè. Il dirigente viola sta cercando un attaccante che possa ora giocare accanto a Vlahovic e possa sostituirlo in vista di giugno, quando l’attaccante serbo finirà sul mercato, probabilmente per andare alla Juventus o all’estero, sponda Manchester City o Atletico.

Sono tanti i profili visitati dalla dirigenza della Fiorentina. Il nome più gettonato porta a Borja Mayoral, attaccante della Roma e in prestito dal Real Madrid che visti i pochi minuti giocati vuole trovargli una nuova sistemazione. Ci sono poi sempre i nomi di Alvarez, attaccante del River cercato da mezza Europa, Gianluca Scamacca attaccante del Sassuolo e Andrea Belotti, centravanti del Torino che è sempre più vicino a lasciare il club di Cairo.