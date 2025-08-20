Fantacalcio – Come costruire un centrocampo coi fiocchi

Ecco chi prendere in mezzo al campo

Terzo reparto in esame, quello che nel calcio è definito “nevralgico” è il centrocampo, forse il più difficile da decifrare in quanto in questo settore sono riscontrabili tutte le tipologie di calciatore: da quello sempre presente, poco falloso e costante, che non vi farà mai mancare il suo apporto ma non vi darà mai più del 6 in pagella, a quello che potrebbe farvi vincere da solo una partita ma dal quale non saprete mai cosa aspettarvi nella successiva. Trovare il giusto mix tra queste due tipologie estreme sarà la chiave decisiva per costruire un centrocampo coi fiocchi in grado di darvi bonus e stabilità, senza tralasciare il fatto che visti i ripetuti flop di molti attaccanti di grido, i centrocampisti nelle ultime due stagioni sono spesso risultati decisivi per conquistare il successo finale.

CENTROCAMPISTI TOP

Con un balzo di ben 9 crediti rispetto alla scorsa stagione, è Orsolini (30) il centrocampista più costoso ed ambito di quest’anno; molti fantallenatori temevano che le sue qualità realizzative lo potessero portare ad essere listato attaccante ma accaparrarselo a questo prezzo (e chissà a quanto nelle aste libere…) sarà davvero conveniente? I suoi numeri recenti farebbero propendere per il sì. Alle spalle del tornante felsineo un altro Top ormai da due stagioni: Pulisic, quotato 28 crediti; poco meno (26) il prezzo per il capitano laziale Zaccagni, stessa quotazione per il crack assoluto dello scorso campionato, il partenopeo McTominay che con i suoi voti, reti ed assist ha contribuito in maniera determinante alla conquista dello scudetto ed anche al successo di quei fantallenatori che avevano riposto fiducia in lui. La cinquina dei più esosi si chiude con Gudmundsson (24), riportato tra i centrocampisti, a caccia di rivincite dopo la deludente prima avventura in viola; valutate con attenzione se fidarvi di nuovo dell’ex genoano… Anche se meno quotati ci sentiamo di inserire tra i top assoluti di reparto anche Calhanoglu (23) ed il nuovo arrivato De Bruyne (23) sul quale pende solo il dubbio di una condizione fisica non perfetta.

CENTROCAMPISTI SEMI TOP

Appartengono a questa categoria quei centrocampisti che potrete prendere, se ci riuscite, sia come supporto ad uno dei precedenti, sia in surroga degli stessi, magari accaparrandovene un paio. Tra questi molti cercheranno di strapparvi Nico Paz del Como (20) un elemento per quale potrebbe valere spendere qualche credito in più. Spiccate attitudini al bonus anche per Conceicao (18), l’inossidabile e sempre affidabile Politano (15) e per i due nerazzurri Barella e Frattesi, accomunati quest’anno nella quotazione iniziale (14). Meno reclamizzati ma ugualmente appetibili il bolognese Odgaard (16), lo scorso anno listato attaccante, il Thuram bianconero (16), Zambo Anguissa (15) e l’atalantino Ederson (15). Occhio naturalmente a Koopmeiners (14) qualora riuscisse a destarsi dal torpore che lo ha colpito durante il trasferimento da Bergamo a Torino, all’eterna promessa Samardzic (12) e all’incostante granata Vlasic (15).

Per quanto fatto in passato e per potenzialità valgono la collocazione di SEMI TOP anche il sempreverde Modric (12) ed il pisano Tramoni (12) che in cadetteria lo scorso anno ha fatto la differenza giostrando a ridosso delle punte.

CENTROCAMPISTI DI RENDIMENTO

Per chi utilizza (anche) il bonus modificatore, ma anche per chi non lo applica, ecco una serie di centrocampisti affidabili, poco propensi al bonus ma che vi garantiranno spesso il voto ed una media generalmente sufficiente: Frendrup (9), Fagioli (8), e Aebischer (4) in prima battuta, ma anche Lovric (9), Cristante (9), Locatelli (12) e Guendouzi (11). In questa categoria potrebbero inserirsi anche Ricci (10) e Lobotka (9).

CENTROCAMPISTI A SORPRESA O DA SCOMMESSA

Da prendere sotto traccia, se ce la fate, sperando nella loro definitiva esplosione, vi sono diversi elementi, soprattutto tra le neopromosse o tra i nuovi arrivati; Baturina (9) del Como potrebbe essere uno di questi; Sucic (9) dell’Inter, che inizialmente dovrebbe partire dalla panchina ma potrebbe trovare spazi e bonus è un altro. Senza dimenticare i vari Pobega, Brescianini e Gaetano (tutti quotati 8) che già hanno saputo far intravedere le loro qualità.

Occhio a Stanciu (8) del Genoa, Collocolo (8) della Cremonese e Fadera (6) del Sassuolo. Chiudo con Zerbin (3) prestato dal Napoli alla Cremonese e Pafundi (1), sempre che l’Udinese non lo ceda di nuovo in giro per il mondo…