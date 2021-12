Calciomercato, il Bayern piomba sull’obiettivo di Juve e Inter

I bavaresi si uniscono alla corsa per l’attaccante

La corsa a Julian Alvarez si arricchisce di (almeno) un’altra concorrente. La stellina argentina, di proprietà del River Plate, già autore di 18 gol e 7 assist nel campionato argentino in corso (in sole 21 presenze) è infatti al centro di un complicato intreccio di mercato che coinvolge alcune società italiane, in particolare con la Juventus e l’Inter che sono sulle tracce del giovane attaccante.

Secondo quanto riporta il quotidiano argentino Olè, però, nella corsa a Julian Alvarez si sarebbe inserito anche il Bayern Monaco che vorrebbe portare in baviera il talento albiceleste. Ricordiamo che ha, al momento, una clausola rescissoria da 20 milioni che però salirà a 25 negli ultimi 10 giorni di mercato.