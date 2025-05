PSG-Inter, dove vederla in tv e… su maxischermo

PSG – Inter, anche in chiaro su TV8, a San Siro il maxischermo

La finale tra PSG e Inter verrà trasmessa anche in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre (canale 8), in ottemperanza alle regole dell’AgCom che prevedono che qualora nelle semifinali di Champions League sia coinvolta una squadra italiana, gli incontri debbano essere trasmessi in chiaro in quanto eventi di interesse nazionale. Una buona notizia per i supporters nerazzurri e per gli amanti del calcio non abbonati a paytv.

A San Siro il maxischermo

Mancherebbe solo l’ufficialità, si va verso il Maxischermo a San Siro.