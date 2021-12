Calciomercato Juventus, Raiola spiazza tutti: l’addio è vicino

In attesa di sapere cosa farà la Juventus sul mercato, nuove dichiarazioni spaventano la dirigenza juventina.

Mino Raiola, noto procuratore dei calciatori è già a lavoro per la sessione di gennaio dove sarà un mercato fatto di scambi e prestito anche se vorrà imbastire diverse trattative in vista di giugno.

LEGGI ANCHE:

Juventus, Raiola allontana De Ligt?

Secondo Raiola, che è il procuratore anche di De Ligt, il giocatore olandese è pronto per fare il salto di qualità, magari per un campionato come la Premier League.

Nelle scorse settimane ci sono stati dei timidi sondaggi da parte dei club europei con Raiola che potrebbe lavorarci in vista di un trasferimento per giugno.