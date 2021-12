Juve news, assalto dalla Premier per il centrocampista bianconero

Lo vuole Bielsa per il suo Leeds

Sirene dalla Premier League per Mc Kennie, stando a quanto riporta The Sun, con Bielsa che lo avrebbe richiesto alla società per rinforzare una squadra che, al momento, è al sedicesimo posto con 16 punti. Il tecnico argentino vorrebbe infatti l’americano per completare un centrocampo evidentemente privo del dinamismo necessario richiesto in Premier League. Partito a rilento, col passare delle partite Mc Kennie ha sempre di più conquistato la fiducia di Allegri che lo ha schierato al fianco di Locatelli sempre più spesso, segnando anche due gol in campionato contro Sassuolo e Verona

LEGGI ANCHE

Bologna Juventus, risultato, tabellino e higlights

Calciomercato Juventus, svolta clamorosa per Pogba: c’è l’offerta

Già in estate c’erano voci che volevano il centrocampista lontano da Torino con la giusta offerta. Ora, però, Mc Kennie ha risalito le gerarchie e il prezzo potrebbe salire: la sua valutazione era di circa 20-25 milioni, ma ora la Juventus potrebbe decidere di alzare le se pretese.