Europei Under 21, agli azzurrini non basta il grande cuore: passa la Germania

Europei Under 21, Italia sconfitta ai supplementari

All’Italia non riesce il miracolo, Gli azzurrini si arrendono alla Germania e all’arbitraggio. Succede tutto nel secondo tempo. Vantaggio della formazione di Nunziata al 58esimo grazie all’azione personale di Koleosho. Successivamente, dopo l’espulsione di Gnonto per doppia ammonizione, arriva il pari di Woltemade. Nuovo rosso per l’Italia, questa volta per Zanotti, e gara ribaltata con il gol di Weiper. Al 90′, in nove, la prodezza di Ambosino su punizione, che riporta la gara in pari. Il gol della beffa sopraggiunge nella seconda frazione del supplementare con Woltemade. Tedeschi in semifinale.