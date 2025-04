Inter, impresa in Germania: grinta e passione, ma anche un vantaggio importante

Non era scontato, l’Inter è volata in Germania per contrastare i pilastri europei del Bayern. La formazione di Simone Inzaghi ha fatto l’impresa adesso attende il ritorno a Milano. Un finale tutto da scrivere ancora, ma con un vantaggio importante.

Inter, grinta e passione portano alla vittoria

Una vittoria incredibile quella dell’Inter contro il Bayern Monaco in Champions League. La vittoria dà certezza su alcuni nomi in rosa, da Lautaro a Thuram, quindi Barella, Bastoni, ma anche Frattesi, sono giocatori su cui si può contare anche per il ritorno. La differenza tra questa Inter e quella degli anni passati è la maturità. Una partita giocata come si giocano quelle delle grandi notti d’Europa: con la testa lucida e il cuore pieno.

L’Inter torna da Monaco con una vittoria preziosa, costruita con il coraggio e con la cura dei dettagli di un tecnico che sa fare il suo lavoro e che i suoi uomini seguono nei minimi dettagli. Una squadra unita e che si trascina alla vittoria. A differenza degli anni passati, si nota soprattutto una squadra che quando sembra sia finita, rialza la testa. Una gara importante quella di ieri, una reazione in campo quella dell’Inter che porta ad un importante vantaggio per la gara di ritorno.