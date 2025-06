Gara interrotta a Salerno: la Sampdoria resta in Serie B, campani retrocessi

Blucerchiati, già in vantaggio di due reti prima dell'interruzione, restano in Serie B.

Gara interrota e Sampdoria salva

Triste epilogo nella gara dell’Arechi, nella serata che ha sancito la retrocessione della Salernitana in Serie C, con l’interruzione anzitempo per lancio di oggetti – fumogeni, petardi e seggiolini – da parte dei tifosi di casa. Al momento della sospensione, la Sampdoria era in pieno controllo della partita con un vantaggio di 0-2, stesso risultato di una settimana fa al Ferraris, grazie alle realizzazioni di Coda e Sibilli. Dunque, in virtù di quanto accaduto e della vittoria dell’andata, la formazione di Evani resta in Serie B.