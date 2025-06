Salernitana-Sampdoria, gara interrotta: il motivo

Salernitana-Sampdoria, lancio di oggetti da parte dei tifosi campani

Gara sospesa all’Arechi di Salerno a causa di un lancio di oggetti – tra cui fumogeni, petardi, seggiolini – da parte dei tifosi di casa. Al momento dell’interruzione, la Sampdoria era in vantaggio di due reti, realizzate da Coda e Sibilli, con conseguente permanenza in cadetteria per la formazione genovese. Si attendono novità per un eventuale prosieguo di gara. Nonostante un nuovo ingresso in campo, le squadre sono state costrette a uscire nuovamente.