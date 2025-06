Un Yildiz Mondiale! Il 10 lancia la Juve nel 4-1 al Wydad

Il Lincoln Financial Field fa da sfondo alla suggestiva sfida tra Wydad e Juventus, valida per la seconda giornata del gruppo G del mondiale per club. Esordio da favola per gli uomini di Tudor, i quali hanno travolto 5-0 L’Al Ain nella prima giornata. Oggi i bianconeri vanno a caccia di 3 punti fondamentali che garantirebbero l’accesso agli ottavi con un turno d’anticipo. Debutto con sconfitta invece per i marocchini del Wydad, sconfitti per 2-0 dal Manchester City.

Juventus-Wydad, super Yildiz a Philadelphia. I bianconeri volano agli ottavi

Primo tempo divertente e di prettamente di marca bianconera. Parte forte la Juve che passa avanti dopo appena 6′: Scambio in area tra Yildiz e Thuram, con il 10 che riceve e colpisce col sinistro ad incrociare, trovando una deviazione fortuita di Boutouil, il quale insacca nella propria rete. Continua a spingere la vecchia signora che al 16′ trova subito il raddoppio: scarico di Cambiaso per Yildiz che con una splendida botta da fuori fa 2-0. I bianconeri restano in controllo per buona parte del primo tempo, fatta eccezione per una disattenzione difensiva di Savona e Kelly che al 25′ porta al gol del Wydad con Lorch. Si va a riposo sul parziale di 2-1. La Juventus parte forte anche nella ripresa e al 57′ vanno a centimetri dal 3-1, con Cambiaso che su sviluppi da corner colpisce il palo. Pochi minuti più tardi è Kolo Muani a sfiorare il doppio vantaggio, mettendo fuori da due passi su suggerimento di Kelly. La supremazia bianconera si concretizza definitivamente al 69′ con un Yildiz scatenato sigla un gran gol, timbrando un’ tripletta ufficiosa, visto l’autogol procurato in occasione dell’ 1-0. Nel recupero il neo entrato Vlahovic conquista e finalizza il rigore del definitivo 4-1.Grande vittoria della Juventus che vola agli ottavi del mondiale per club.

Juventus-Wydad, il tabellino

4-1

Reti: 6′ Boutouil Aut.(J); 16′ Yildiz (J); 25′ Lorch(W); 69′ Yildiz (J); 90+4′ Vlahovic rig. (J)

Ammoniti: 23′ Meljers (W); 51′ Ferreira (W); 77′ Thuram (J).

Juventus(3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto(73′ Gonzalez), McKennie(45′ Koopmeiners), Thuram, Cambiaso; Conceicao(73′ Locatelli), Yildiz(84′ Gatti); Kolo Muani(73′ Vlahovic). A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Gatti, Locatelli, Koopmeiners, Vlahovic, Gonzalez, Adzic, Kostic, Weah, Rugani, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Tudor.

WYDAD AC (4-2-3-1): Benabid; Moufid, Ferreira, Meijers(46′ Mwalimu), Moufi; Boutouil(78′ Harkass), El Moubarik; Amrabat, Zemraoui(78′ Mailulu) , Lorch; Obeng(46′ Al Soma). Allenatore: Benhachem