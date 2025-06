Milan e Juventus trattano per un possibile scambio di giocatori. Si parla dello scambio Theo Hernandez-Cambiaso. Il francese potrebbe lasciare il Milan, l’ex Real Madrid, Deportivo Alavés e Real Sociedad, sarebbe finito nel mirino della Juventus di Torino, pronta a fare sul serio per assicurarsi il cartellino del giocatore della Nazionale francese.

Juventus, arriva Theo via Cambiaso

Il club bianconero sta valutando concretamente l’offerta per Theo-Cambiaso. Anche alla dirigenza rossonera piace il possibile scambio, ma la Juve lo considera cedibile solo a fronte di 60 milioni. Lo scambio presenta però diverse incognite, legate principalmente al valore dei due giocatori coinvolti e all’eventuale indennizzo economico da versare. Solo se il Milan offrirà 40 milioni più Theo Hernandez se ne potrà parlare.

Non solo il francese, anche un altro giocatore bianconero sarebbe stato offerto al Milan, anche se non è chiaro se come affare a sé o se in un possibile scambio con Theo Hernandez. Secondo le voci, la Juventus ha offerto al Milan anche Nico Gonzalez. Non c’è ancora chiarezza sulla dinamica dell’affare, ma l’offerta è stata fatta.