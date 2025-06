Igor Tudor era arrivato come traghettatore dopo l’esonero di Thiago Motta, ma oggi è confermato come tecnico della Juventus per i prossimi 3 anni. L’allenatore croato ha intenzione di riportare la Vecchia Signora in alto e ha fatto le sue richieste alla società.

Juventus, un rinforzo per reparto

Dopo aver centrato la qualificazione in Champions League, l’allenatore croato della Juventus vuole puntare ancora più in alto: il primo obiettivo sarà quello di lottare per lo Scudetto. Per poter ritornare in alto serve però l’aiuto della società, con acquisti importanti sul mercato. A Torino i dirigenti bianconeri sono già al lavoro per portare a Tudor almeno un colpo per reparto.

In difesa, dopo il brutto infortunio, costato al brasiliano Bremer l’intera stagione passato, dovrebbe tornare disponibile, ma la Juve potrebbe rafforzarsi ulteriormente con l’argentino Leonardo Balerdi del Marsiglia. Intanto si cerca l’esterno mancino giusto. I nomi, in questo caso, sono: Theo Hernandez, Nuno Tavares e Miguel Gutierrez. A centrocampo il sogno è Sandro Tonali del Newcastle, ma si tiene d’occhio anche il futuro del brasiliano Ederson dell’Atalanta. Per l’attacco oltre a voler confermare Randal Kolo Muani, nel mirino della Mamada restano lo svedese Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona e il nigeriano Victor Osimhen.