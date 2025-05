La Juventus vuole Osimhen, ma servono almeno 100 milioni. L’attaccante di proprietà del Napoli è l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco per la prossima stagione della Vecchia Signora.

Juventus, si lavora per Osimhen

Giuntoli lavora incessantemente per raggiungere l’obiettivo, da parte sua il nigeriano accetterebbe di buon grado il ritorno in Serie A e di passare in bianconero. Il sogno dell’attaccante è quello di partire alla volta della Premier League, ma al momento non sono arrivate offerte concrete, come quelle invece che arrivano dall’Arabia. La Juventus a contatto diretto con l’entourage. Non ci risultano ancora offerte effettive al Napoli, ma il club bianconero è pronto, attraverso il procuratore del calciatore a mettere sul piatto della bilancia una proposta da 80 milioni.