Tottenham – Manchester United, le probabili formazioni e dove vederla

Tottenham e Manchester United si giocano l’Europa League al San Mamés di Bilbao: entrambe le squadre inseguono un trofeo che permetterebbe loro di giocare la Champions League nella prossima stagione, visto che nessuna delle due potrà farlo tramite il campionato. Negli Spurs torna Son dopo aver smaltito un problema al piede, ma sono out per infortunio Kulusevski e Bergvall: mediana composta da Sarr, Bissouma e Bentancur. I Red Devils dovranno fare a meno di De Ligt, infortunato, mentre Yoro, Maguire e Shaw dovrebbero comporre il trio difensivo. L’ex Lecce Dorgu e Mazraoui sugli esterni, mentre Ugarte e Casemiro presidieranno il centrocampo; in avanti, con Garnacho in panchina, spazio a Diallo e Bruno Fernandes dietro all’unica punta Hojlund. La partita, in programma mercoledì 21 maggio alle 21:00, verrà trasmessa su Sky e in chiaro su TV8; in streaming, sarà possibile vederla su Sky Go e NOW.

Tottenham – Manchester United, le probabili formazioni:

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur, Bissouma; Johnson, Solanke, Son. All. Postecoglou

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Diallo, Bruno Fernandes; Hojlund. All. Amorim