ESCLUSIVA SPORTPAPER TV – Eva Provenzano: “Napoli favorito per il campionato. In Champions si parte alla pari”

Eva Provenzano, redattrice di fcinter1908, ha parlato, in esclusiva, a SportPaper, condotto da Roberta Pedrelli, in diretta su RadioRoma News.

Eva Provenzano: “L’Inter c’ha provato sino alla fine per lo Scudetto”

Un parere sulla corsa Scudetto: l’Inter riuscirà a vincere?

“Ora è diventata dura. Ieri l’ambiente c’ha creduto, in virtù anche del risultato del Napoli nella partita d’andata, e ha avuto in mano lo Scudetto fino quasi al novantesimo. Dopo il rigore per la Lazio è tornato a rotolare verso Sud. Il Cagliari è già salvo. Oggi è stato un lunedì nero, per niente azzurro. C’era malcontento anche tra i tifosi”.

L’Inter c’ha messo del suo per perdere questo titolo?

“L’Inter c’ha provato sino alla fine. Ha giocato su tre fronti, con più partite nelle gambe e una spesa maggiore in termini di energia. Ha fatto un percorso non contestabile. C’ha provato fino in fondo”.

Per quanto riguarda le date delle partite, non ci si aspettava un procrastinamento sino a venerdì.

“Mercoledì e giovedì erano le date proposte dell’Inter. Si voleva evitare un eventuale spareggio a cinque giorni dalla finale. Le polemiche ci stanno. Siamo alla fine della stagione e la posta in palio è altissima”.

Quante possibilità ci sono di tornare a casa senza trofei?

“Il Napoli è favorito in campionato, ha molte più possibilità. La Champions League è un 50 e 50. L’Inter ha fatto un percorso intenso, bello, per certi versi anche straordinario. Si parla di una partita secca”.

Inzaghi resta all’Inter?

“Il cambio allenatore è qualcosa all’ordine del giorno qui a Milano. Verranno fatte delle valutazioni in caso di sconfitta in Champions. Al momento, anche dalle parole di Marotta, è saldo sulla sua panchina. Inzaghi merita la conferma”.