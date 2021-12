Calciomercato Inter, sacrificio importante a centrocampo: Marotta ne approfitta

Nahitan Nandez potrebbe salutare il Cagliari già a Gennaio, per fornire liquidità ai sardi in vista del prossimo mercato

Dopo la pesante sconfitta subita in casa contro l’Udinese, diretta concorrente per la salvezza, capace di abbattere con facilità per 4-0 i sardi, in casa Cagliari partono ufficialmente i primi provvedimenti tecnici che proveranno a scuotere l’ambiente al fine di migliorare una situazione che in classifica diventa sempre più deficitaria.

Diego Godin e Martin Caceres infatti non figurano nella lista dei convocati in vista della sfida di Torino contro la Juventus, dopo le dichiarazioni pesanti del ds Stefano Capozucca che dopo la debacle interna aveva pubblicamente accusato alcuni giocatori rossoblù; oltre ai due esperti difensori però, anche Nahitan Nandez salterà la difficile trasferta torinese in quanto ha accusato un infortunio nella gara dell’ ‘Unipol Domus’ di sabato scorso ed è uscito anzitempo rispetto alla fine del match.

L’uruguaiano però potrebbe aver timbrato il suo ultimo gettone di presenza con gli isolani in quanto la mancata cessione della scorsa estate aveva però strappato una promessa da parte del presidente Giulini che aveva assicurato l’ex Boca Juniors che nel caso sarebbe arrivata una offerta congrua già nel mercato seguente (parliamo quindi di quello imminente di gennaio) non ci sarebbe stata nessuna opposizione nel trasferimento.

In virtù di ciò, l’Inter, che la scorsa estate non arrivò al classe ’95 per una manciata di milioni, virando poi su Dumfries, osserva attentamente la situazione che allo stesso modo vede implicate il Napoli oltre che il Tottenham ed il Leeds United, che vorrebbero trattare al ribasso la clausola rescissoria (presente nel contratto in scadenza a giugno del 2024) pari a 36 milioni di Euro ed il Cagliari potrebbe questa volta valutare seriamente l’opportunità di vendere il centrocampista per finanziare eventuali nuovi acquisti che servirebbero per dare una svolta al campionato che ora più che mai apre scenari da incubo retrocessione.