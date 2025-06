Azzurrini avanti agli Europei: la vittoria contro la Slovacchia regala i quarti (0-1)

Casadei manda l’Italia ai quarti di finale

Gara complicata per la formazione di Carmine Nunziata contro la Slovacchia, padrona di casa della competizione. Vittoria di misura, come già accaduto nella prima gara contro la Romania. Azzurrini avanti dopo appena 7 minuti grazie alla rete del centrocampista del Torino Cesare Casadei. Squadra azzurra in controllo della gara dopo il vantaggio. Decisiva la parata di Desplanches nei minuti conclusivi. Per il primo posto sarà fondamentale la gara contro la Spagna.