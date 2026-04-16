Il calciomercato Inter inizia ad accelerare, bisogna anticipare la concorrenza sul mercato e rinforzarsi a dovere per diventare competitivi e tornare in alto. L’annata flop in Europa spinge la società a fare grandi investimenti oltre che a ringiovanire la rosa. Nel mirino di Ausilio e Marotta ci sono diversi giocatori.

Calciomercato Inter, pronti tre colpi: da Muharemovic a Diaby, passando per Konè

Dopo un primo anno di ricognizione, il progetto Chivu in estate potrebbe prendere una nuova direzione e dare la propria impronta tattica alla squadra. Il tecnico rumeno ha dovuto accontentarsi di gestire gran parte dei calciatori ancora in organico, ma in estate la rosa dell’Inter potrebbe subire una vera e propria rivoluzione e soprattutto essere ringiovanita. La base del nuovo progetto prevede almeno un innesto di spessore per ogni reparto, al fine di colmare le lacune tecniche che si sono viste quest’anno.

Si parte dal centrocampo, il primo obiettivo, noto già da mesi, resta Manu Koné. La riuscita dell’operazione dipenderà dalla situazione finanziaria della Roma con il fairplay. Per portare via Koné ci vogliono almeno 40 milioni di euro. Per la fase offensiva c’è Moussa Diaby dell’Al-Ittihad, con il quale l’Inter è già in contatto. Possibile un suo passaggio in prestito all’Inter. Il club arabo chiederebbe almeno l’inserimento di una clausola per l’obbligo di riscatto del francese. Per la difesa, l’Inter avrà molto a cui lavorare, intanto il primo giocatore individuato e pronto ad essere acquistato è Tarik Muharemovic del Sassuolo. I contatti con l’entourage del difensore e con il club neroverde sarebbero già in fase avanzata, agevolati dagli ottimi rapporti tra Marotta e Carnevali. La valutazione iniziale del cartellino del 23enne bosniaco è di 25 milioni di euro.