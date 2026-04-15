Il calciomercato Inter deve iniziare a lavorare in modo mirato e importante anche sul versante portieri. Con l’uscita di Yann Sommer e Martinez in bilico, a Viale della Liberazione spunta il nome di Benchaouch.

Calciomercato Inter, Benchaouch nel mirino

L’Inter ha bisogno di un portiere di esperienza, che sappia difendere bene e portare avanti la difesa in tutte le competizioni, Yanis Benchaouch, classe 2006, del Monaco, sarebbe un investimento per il futuro. Il 19enne piace anche al Monza e al Modena, ma l’Inter lo osserva da tempo e con attenzione. Ai nerazzurri interessa lo sviluppo del giovane portiere. Il classe 2006 è un talento franco-marocchino, spuntato fuori grazie alle sue qualità tecniche, ma anche alla sua capacità di dominare l’area di rigore nonostante la giovanissima età.

Il portiere, attualmente in forza alla squadra del Principato, è considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo nel suo ruolo. Ciò che fa gola all’Inter e ai tanti club interessati, è il contratto in scadenza nel 2026, il costo del suo cartellino potrebbe rappresentare un’occasione d’oro per i club italiani a caccia di investimenti per il futuro. Intanto, oggi, è già iniziata la corsa per assicurarsi le prestazioni del classe 2006. Resta da capire chi riuscirà a presentare l’offerta più convincente al club del Monaco nel prossimo mercato estivo.