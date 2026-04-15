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mercoledì, Aprile 15, 2026
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Calciomercato Milan, in attesa di Goretzka sì studiano altri colpi

Si lavora su Mandela Keita, classe 2002 e offerta a Goretzka fatta.

Di
Anna Rosaria Iovino
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italia vs germania
GIANLUIGI DONNARUMMA E LEON GORETZKA ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Milan, dopo il flop delle precedenti due sessioni, cerca di correre ai ripari nella sessione estiva che verrà. A Milanello saranno in tanti a salutare a fine stagione. Intanto a Via Aldo Rossi si studiano e fanno sondaggi per nuovi colpi da mettere a segno. I nomi.

Calciomercato Milan, pronti a colpi importanti

A Max Allegri, nella prossima stagione, non servono solo giovani, al Milan servono anche giocatori importanti e di esperienza. Il club intanto si è assicurato due talenti giovanissimi: Alphadjo Cissè (10 milioni di euro, bonus inclusi) e Andrej Kostić (8 milioni di euro, sempre bonus inclusi). Considerando che il Milan che punta a disputare la Champions League nella prossima stagione, i rossoneri hanno bisogno di giocatori di esperienza.

Sulle richieste di Allegri, Igli Tare sta lavorando per Leon Goretzka. L’offerta al suo entourage è quello di un contratto triennale con uno stipendio di 5 milioni netti a stagione. Si attende un riscontro da parte dei tedeschi. I rossoneri stanno lavorando anche su Mandela Keita, classe 2002, attualmente in forza al Parma. Costo del cartellino intorno ai 18-20 milioni di euro. L’ostacolo è la vasta concorrenza. Il giocatore è seguito da Inter, Napoli, Siviglia e altre squadre europee.

 

 

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