Il calciomercato Milan, dopo il flop delle precedenti due sessioni, cerca di correre ai ripari nella sessione estiva che verrà. A Milanello saranno in tanti a salutare a fine stagione. Intanto a Via Aldo Rossi si studiano e fanno sondaggi per nuovi colpi da mettere a segno. I nomi.

Calciomercato Milan, pronti a colpi importanti

A Max Allegri, nella prossima stagione, non servono solo giovani, al Milan servono anche giocatori importanti e di esperienza. Il club intanto si è assicurato due talenti giovanissimi: Alphadjo Cissè (10 milioni di euro, bonus inclusi) e Andrej Kostić (8 milioni di euro, sempre bonus inclusi). Considerando che il Milan che punta a disputare la Champions League nella prossima stagione, i rossoneri hanno bisogno di giocatori di esperienza.

Sulle richieste di Allegri, Igli Tare sta lavorando per Leon Goretzka. L’offerta al suo entourage è quello di un contratto triennale con uno stipendio di 5 milioni netti a stagione. Si attende un riscontro da parte dei tedeschi. I rossoneri stanno lavorando anche su Mandela Keita, classe 2002, attualmente in forza al Parma. Costo del cartellino intorno ai 18-20 milioni di euro. L’ostacolo è la vasta concorrenza. Il giocatore è seguito da Inter, Napoli, Siviglia e altre squadre europee.