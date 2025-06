Milan, via al restyling: Nunez primo colpo per Allegri

Il Milan ha dato il via al restyling anche per l’organico, dopo aver lasciato partire già due giocatori, Reijnders al City e quella ormai quasi certa di Musah al Napoli, adesso tocca al mercato in entrata.

Milan, tra i colpi in vista c’è Nunez

Il Milan si appresta a vivere un’altra rivoluzione estiva. Dopo aver accettato il fallimento della scorsa stagione, con due allenatori e tanti acquisti sbagliati, con la sconfitta in finale di Coppa Italia col Bologna e la mancata qualificazione alle prossime coppe europee, adesso il restyling è d’obbligo.

Il primo rinforzo estivo sarà Luka Modric, il quale approderà a Milano dopo il Mondiale per Club. Erano previste le visite mediche prima della sua partenza, ma a quanto pare tutto è stato rimandato alla fine della competizione. La cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City consentirà al club rossonero di avere maggiori soldi da muovere sul mercato per nuove manovre. Nelle ultime ore gira voce dell’arrivo di Darwin Nunez del Liverpool. Lo scorso inverno, il club di Merseyside aveva rifiutato un’offerta da 70 milioni di euro per l’attaccante uruguaiano da parte dell’Al-Nassr. Questa proposta oggi rappresenta un punto di riferimento per valutare il valore di trasferimento di Núñez. Un altro elemento che incide sulla valutazione è il rendimento di Darwin da titolare: ha infatti realizzato 25 gol e fornito 13 assist in 49 partite giocate dall’inizio.