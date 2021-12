Calciomercato Inter, in sette verso l’addio: le operazioni per gennaio

Il club di Zhang, così come i top club europei, ha bisogno di qualche ritocco nella rosa di Simone Inzaghi.

La dirigenza nerazzurra vuole accontentare il tecnico ex Lazio con un vice Dzeko, un terzino sinistro, un nuovo centrocampista e un secondo portiere che Ausilio e Marotta sperino diventi titolare in futuro(vedi Onana o Cragno). Marotta però prima ha bisogno di cedere elementi come Sanchez, Satriano, Vecino, Sensi e Gagliardini.

Inter, Perisic verso il PSG?

Chi potrebbe lasciare il club nerazzurro a breve è Ivan Perisic. Per questo la dirigenza nerazzurra sta già pensando a diversi nomi per sostituirlo.

Piacciono infatti sia Kurzawa, esterno sinistro del PSG che Kostic, che però piace anche al Milan ma che ha le stesse caratteristiche dell’esterno che gioca in Germania.