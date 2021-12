Inter, raggiunta… quota 100

Inter, quota 100 da applausi e record

Questa volta non si tratta di età pensionabile ma di un record, l’Inter raggiunge per la prima volta nella sua storia quota 100 gol in un anno solare. Come riporta gazzetta i nerazzurri hanno raggiunto i 100 gol segnati in Serie A in un anno solare (il precedente primato era di 99 nel 1950). La squadra di Simone Inzaghi ha sin qui segnato 48 gol in diciotto partite di campionato, che si aggiungono ai 55 della prima parte dell’anno sotto la gestione Conte: in totale 103. E in questo 2021 resta ancora da giocare il match contro il Torino…