Calciomercato Inter, spunta l’alternativa a Onana: il piano B di Marotta

Vista l’età e la scadenza di contratto, Samir Handanovic potrebbe lasciare presto l’Inter. La dirigenza nerazzurra, che sta lavorando quotidianamente al mercato visto che la società vuole diversi rinforzi a gennaio, vuole risolvere anche la questione legata a Samir Handanovic.

Il capitano nerazzurro, che ha il contratto in scadenza a giugno, potrebbe rimanere nel club di Zhang come dodicesimo con l’Inter che si sta già cautelando al portiere titolare per il futuro.

Inter, Cragno alternativa a Onana

Negli ultimi mesi l’Inter ha sempre ripiegato le sue attenzioni su Onana, portiere dell’Ajax ma vista la folta concorrenza(Barcellona compresa)l’Inter potrebbe essere costretta a cambiare obiettivo.

Oltre Onana infatti, Ausilio e Marotta stanno pensando ad Alessio Cragno, portiere del Cagliari e della Nazionale. Nonostante i 5 gol incassati nella gara di San Siro, il portiere ha impressionato per la sicurezza mostrata dal giocatore, il punto di forza del portiere che spinge la società sarda a continuare a chiedere 20 milioni di euro. Il giocatore piace anche alla Lazio anche se il giocatore spinge per giocare la Champions League un giorno.