Europei Scherma Genova 2025: la prima medaglia per l’Italia è di Martina Batini

Prima medaglia per l'Italia nel fioretto femminile. Sesto posto per Michele Gallo nella sciabola maschile.

Europei Scherma Genova 2025, bronzo per Martina Batini

La giornata inaugurale della kermesse continentale nel capoluogo ligure sorride all’Italia e a Martina Batina. Medaglia di bronzo per l’azzurra nel fioretto femminile. La carabiniera toscana, sconfitta in semifinale dalla britannica Carolina Stutchbury, ha battuto l’ungherese Flóra Pásztor nella finale per il terzo posto. Dunque, l’italiana chiude alle spalle della Stutchbury e della francese Eva Lacheray, nuova campionessa europea. Secondo miglior risultato del team italiano per Anna Cristino, nona. Tredicesima e quattordicesima Arianna Errigo e Alice Volpi.

Europei Scherma Genova 2025

Francia trionfante anche nella sciabola maschile. Oro e bronzo per la nazionale transalpina. Il titolo di campione d’Europa termina nelle mani di Remi Garrigue, vincitore nella finale contro l’ungherese Aron Szilagyi. Terzo l’altro francese Jean-Philippe Patrice, davanti al tedesco Frederic Kindler. Michele Gallo, sesto, è il migliore per l’Italia.