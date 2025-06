Leandro Paredes dirà addio alla Roma. La partenza sembra essere sempre più vicina. Il centrocampista argentino è pronto a fare ritorno al suo amato Boca. La sua partenza porterà la dirigenza giallorossa sul mercato al fine di trovare un degno sostituto da regalare a mister Gasperini.

Roma, sul mercato per trovare il sostituto di Paredes

A centrocampo servono rinforzi e il ds Ghisolfi ha pensato di puntare Matt O’Riley, in uscita dal Brighton. In salita la trattativa per Rios, che piace anche a Manchester United e PSG. Sulle due fasce in pole ci sono Ratiu del Rayo Vallecano e De Cuyper del Bruges. Sempre in Belgio si segue Ordonez per rinforzare il reparto difensivo.

O’Riley, proprio l’estate scorsa, era stato a un passo dall’Atalanta, con Gasperini che aveva dato l’ok al trasferimento. La trattativa era ben avviata, prima che il Brighton affondasse il colpo, superando la concorrenza dei nerazzurri con un’offerta da 30 milioni di euro. Gasperini però, sembra non aver dimenticato le qualità del giocatore e potrebbe metterlo tra i desideri per il suo centrocampo.