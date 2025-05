La stagione è al termine, manca una sola gara al finale, mentre le voci di mercato iniziano a viaggiare più velocemente. In particolare, nelle ultime ore, gira una voce di mercato che potrebbe essere clamorosa: Theo Hernandez dal Milan alla Juventus.

Juventus, Theo Hernandez potrebbe passare in bianconero

È infatti diventata rapidamente virale in queste ore la voce secondo cui la Juventus potrebbe ingaggiare Theo Hernandez, terzino francese classe 1997 del Milan. Il francese, che non ha trovato un accordo per il rinnovo con i rossoneri, potrebbe restare in Italia. Nonostante un anno poco brillante con la maglia del Milan, il terzino francese ha dato il suo contributo con 5 gol e 6 assist. L’indiscrezione è stata lanciata da Matteo Zorloni, giornalista di TeleLombardia, che ha parlato proprio di una possibile mossa in questa direzione da parte del club torinese.

Due le ipotesi per passare in bianconero: la prima, meno percorribile, è quella di uno scambio quasi alla pari con Cambiaso, che la Juventus valuta 60 milioni. C’è poi la seconda strada, dove Francisco Conceicao dovrebbe tornare al Porto al termine della stagione in prestito alla Juventus. L’esterno di proprietà del Porto non verrà riscattato dai bianconeri: la valutazione è stabilita dalla clausola rescissoria da 30 milioni di euro, prezzo che il Milan potrebbe pagare.