La stagione da incubo del Milan è quasi finita, l’ultima gara e poi sarà rivoluzione. Una rivoluzione che non porterà grandi cambiamenti nella rosa, i rossoneri non si sono qualificati per nessuna delle competizione europea. Adesso bisogna fare i conti con chi lasciare a Milanello e chi dovrà partire.

Milan, tra rinnovi da blindare e giocatori pronti a partire

I due giocatori principali da salvaguardare per la prossima stagione sono Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Due giocatori che hanno dato il massimo e che hanno fatto sempre la differenza, tra l’altro sono anche i due cannonieri del Diavolo nel 2024-25, rispettivamente con 17 e 15 gol tra tutte le competizioni. Intanto il Milan si era adoperato per il rinnovo di entrambi in tempi non sospetti, anche per mettersi in una situazione di forza in caso di assalti sul mercato.

Mentre Reijnders ha già firmato il suo nuovo contratto fino al 2030, Pulisic è ancora in fase di trattativa. Tra dirigenza rossonera e l’entourage dell’americano i contatti sono frequenti: negli scorsi mesi era stata preparata una bozza di accordo per il prolungamento fino al 2029 (l’attuale contratto scade nel 2027), proposta di aumento dell’ingaggio da 4 a 5 milioni netti all’anno. L’olandese è corteggiato da mesi dal Manchester City, Pep Guardiola, che lo ha messo tra i primi nomi nella lista dei possibili rinforzi per la nuova stagione.

Tra i rinnovi ci sarebbero anche quelli di Mike Maignan e Theo Hernandez in bilico. I due francesi sono pronti a fare le valigie, gli accordi sono difficili e dopo mesi di contatti tra le parti non è stato trovato nessun accordo tra loro. Inoltre sembrerebbe che il terzino sia uno dei più corteggiati dalla Juventus.