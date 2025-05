Mike Maignan va verso la chiusura della stagione ancora con un errore e con l’ennesima sconfitta del Milan. Intanto a Via Aldo Rossi si continua a pensare alla sua cessione, e sono già due i possibili sostituti in pole position.

Milan, due sostituti in lista per sostituire Maignan

Il Milan chiude la penultima giornata con una brutta sconfitta, questa volta l’avversario era la Roma di Claudio Ranieri, capace di imporsi per 3-1 all’Olimpico di Roma. A questo punto il campionato è terminato con 90 minuti di anticipo per i rossoneri che resteranno fuori da ogni competizione europea nella prossima stagione. Una brutta sconfitta arriva anche da una prestazione altamente deludente per i giocatori del Diavolo, con Mike Maignan in prima fila con i suoi errori.

Il francese si è reso protagonista di un altro errore pesante, facendosi sorprendere da una punizione da 40 metri di Leandro Paredes. Non si tratta di certo di una vera e propria papera, ma comunque dell’ennesima sbavatura in una stagione troppo spesso non all’altezza. Mentre il rinnovo è in stand-by, l’addio diventa sempre più probabile. Intanto il Milan ha già individuato due profili per rimpiazzarlo: Marco Carnesecchi dell’Atalanta e Lucas Chevalier del Lille.