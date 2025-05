Classifica Serie A, si decide tutto all’ultima giornata

Tutto aperto, su tutti i fronti, in Serie A. Si decide tutto nell’ultima giornata. Il doppio pareggio di Inter e Napoli costringe entrambe alla vittoria nell’ultima sfida. Lotta a tre per un posto in UEFA Champions League tra Juventus, Roma e Lazio. Apertissimo anche in zona salvezza, con ancora cinque squadre coinvolte.

Classifica Serie A:

Napoli 79 Inter 78 Atalanta 74 Juventus 67 Roma 66 Lazio 65 Fiorentina 62 Bologna 62 Milan 60 Como 49 Torino 44 Udinese 44 Genoa 40 Cagliari 36 Verona 34 Parma 33 Lecce 31 Empoli 31 Venezia 29 Monza 18

Napoli, Inter e Atalanta qualificate alla prossima UEFA Champions League

Bologna qualificata alla prossima UEFA Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia

Monza già retrocesso in Serie B