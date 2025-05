Serie A – Corsa alla Champions League: Juventus vittoriosa come la Roma

A 90 minuti dal termine della stagione di Serie A, in Champions si qualifica la Juventus grazie alla vittoria contro l’Udinese firmata Nico Gonzales e Vlahovic. Alle spalle della Juventus c’è la Roma che segna tre reti al Milan, Mancini, Paredes e Cristante per i giallorossi, per i rossoneri a rete Joao Felix, la squadra di Conceicao chiude in dieci uomini a causa dell’espulsione di Gimenez. Finisce 0-0 la partita del Tardini, con il Napoli che mantiene una lunghezza di vantaggio sull’Inter, che pareggia 2-2 a San Siro contro la Lazio. Succede di tutto a Milano, Inter in vantaggio con Bisseck, poi nella ripresa Pedro pareggia, sorpasso nerazzurro con Dumfries, nel finale rigore per i biancocelesti segnato dal solito Pedro.

I risultati

Inter-Lazio 2-1

Juventus-Udinese 2-0

Roma-Milan 3-1

Fiorentina-Bologna 3-2

Parma-Napoli 0-0