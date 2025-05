All’Inter la concentrazione è tutta sul finale di campionato e sulla finale di Champions League che si giocherà il 31 maggio a Monaco. Ma nel frattempo continua a tenere banco anche il futuro di Simone Inzaghi. Ancora in bilico in attesa di novità dalla dirigenza milanese sul rinnovo. Al momento continuano a rincorrersi voci sempre più insistenti di un nuovo affondo dell’Al Hilal per il tecnico piacentino.

Inter, 20 milioni dall’Arabia per Inzaghi

L’offerta dall’Arabia è monstre, da venti milioni netti a stagione per guidare la squadra già al Mondiale per Club. Cifra che, nonostante un primo parere contrario della famiglia, avrebbe indotto il diretto interessato ad alcuni approfondimenti e riflessioni importanti sulla clamorosa proposta. Proposta che non arriva tutti i giorni. Le indiscrezioni che arrivano dai media arabi, parlano di un rappresentante dell’allenatore italiano volato a Riad per informarsi sulla qualità della vita, dell’alloggio e delle scuole, un viaggio esplorativo. Al momento sono solo delle voci, l’unica cosa che sembra essere certa è che Fahad Bin Saad Bin Nafel, il presidente dell’Al-Hilal, vuole fortemente Simone Inzaghi alla guida della sua squadra.