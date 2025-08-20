Juventus, Nico Gonzalez ai saluti: Zhegrova la prima opzione di Comolli

Juventus, i bianconeri a lavoro per assicurare a Tudor l’esterno kosovaro

La Juventus non ha smesso di muoversi sul mercato alla ricerca di un esterno capace di portare qualità e imprevedibilità al gioco di Tudor. Le difficoltà nel convincere Jadon Sancho a lasciare Manchester e la permanenza provvisoria di Nico Gonzalez, ancora nel mirino dell’Atlético Madrid come possibile sostituto di Samuel Lino, hanno spinto la dirigenza a guardare con decisione verso altre piste.

Quella che ha preso più corpo nelle ultime ore porta a Edon Zhegrova, ala destra del Lille, classe 1999, dotato di dribbling, accelerazione e una naturale inclinazione a saltare l’uomo. Il kosovaro ha già comunicato al club francese di non avere intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2026, aprendo così a un trasferimento immediato. La Juventus lo considera un profilo ideale per dare respiro a un reparto che chiede freschezza e inventiva, e lo stesso Tudor avrebbe espresso gradimento per il suo arrivo.

Il Lille valuta il cartellino circa 20 milioni, cifra che i bianconeri vorrebbero raggiungere attraverso una formula più morbida: prestito con obbligo di riscatto fissato intorno a quella soglia. Una soluzione che permetterebbe alla Juve di dilazionare l’investimento senza perdere l’occasione di assicurarsi un giocatore che, per età e caratteristiche, può diventare un punto fermo del nuovo corso.