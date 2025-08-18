Spunta una nuova pista per la fascia destra della Juventus. Comolli lavora per un esterno destro da portare a Tudor. Nelle ultime ore spunta un nuovo nome: Edon Zhegrova.

Juventus, puntato Edon Zhegrova

La Juventus Senza sosta sul mercato, Comolli lavora per consegnare a Tudor una squadra al completo per l’inizio del campionato. Nelle ultime ore, infatti, la dirigenza bianconera avrebbe avuto un contatto diretto con l’entourage di Edon Zhegrova, esterno destro offensivo di proprietà del Lille. Il giocatore di origini kosovare, in passato è stato vicino anche ad altre squadre della Serie A, come Atalanta e Napoli.

Il giocatore classe 1999 potrebbe cambiare squadra, soprattutto in virtù del poco spazio ma anche perché è in scadenza il contratto che non verrà rinnovato. L’ala del Lille ha una valutazione di mercato che oscilla fra i 15 e i 20 milioni di euro. Comolli lavora al suo arrivo in bianconero, ma tutto è legato al futuro di Nico Gonzalez, finito nel mirino dell’Atletico Madrid. Per ora gli spagnoli sono arrivati a offrire poco più di 20 milioni per l’argentino, cifra ritenuta troppo bassa per la dirigenza della Vecchia Signora che chiede almeno 28 milioni di euro.