Calciomercato Serie A: Pisa serve un difensore, Sancho verso Roma, Udinese su Cheddira

La Roma è molto vicina all’acquisto di Sancho in uscita dalla United, giocatore fortemente voluto da Gasperini, operazione in prestito oneroso con riscatto nel 2026 fissato a 23 milioni.
L’Udinese tratta il centrocampista Cheddira del Napoli, domani ci sarà un incontro tra i due club, ma nel frattempo il giocatore ha già dato il so assenso al trasferimento.
Il Pisa è alla ricerca di un difensore dopo il flop Troilo, piace Bonfanti dell’Atalanta che già nella scorsa stagione era sotto la Torre, ma si pensa anche allo svincolato Djidji ex Torino, 32 enne difensore di esperienza.