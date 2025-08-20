Serie A: le designazioni arbitrali della 1^ giornata

Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match d’apertura della Serie A 2025-2026. Da Genoa-Lecce di sabato pomeriggio, calcio d’avvio alle 18:30, il posticipo sarà Inter-Torino, previsto per le 20:45 di lunedì.
Genoa-Lecce, Massa Davide
Milan-Cremonese, Collu Giuseppe
Roma-Bologna, Zufferli Luca
Sassuolo-Napoli, Ayroldi Giovanni
Atalanta-Pisa, Arena Alberto Ruben
Cagliari-Fiorentina, Sozza Simone
Como-Lazio, Manganiello Gianluca
Juventus-Parma, Marcenaro Matteo
Inter-Torino, La Penna Federico
Udinese-Verona, Tremolada Paride